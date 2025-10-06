Nikola Topić oduševio amere! Srbin blistao u prvoj pripremnoj utakmici aktuelnog NBA šampiona! (video)

Kurir pre 1 sat
Nikola Topić oduševio amere! Srbin blistao u prvoj pripremnoj utakmici aktuelnog NBA šampiona! (video)

Košarkaši Oklahome Siti Tander savladali su Šarlot Hornetse rezultatom 135:114 u prvom predsezonskom meču NBA lige, a mladi srpski plejmejker Nikola Topić blistao je u svom prvom meču za prvi tim aktuelnog NBA šampiona.

Momak za koga nije bilo mesta u reprezentaciji Srbije na nedavnom Evropskom prvenstvu, u svom prvom meču u NBA predsezoni pokazao je da njegovo vreme tek dolazi. Blistao je mladi Topić na meču protiv Šarlota, za 32 minuta igre ubacio je 10 poena i zabeležio sedam asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu. Iz igre je šutirao 4/9 (0/3 za tri), a sa linije za slobodna bacanja 2/2. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Eron Vigins sa 23 poena, Kris Jangblad
Nikola Topić može i od koša do koša, Srbin oduševio protiv Hornetsa!

Nikola Topić dvocifren na svom debiju, Amerikancima jasno o kakvom potencijalu je reč: Nba liga upoznala Srbina uz dvocifreni učinak!

Topić dobio šansu i iskoristio je – Oklahoma računa na Srbina /video/

Topić odličan u prvom meču šampiona VIDEO

Mađioničar Nikola Topić! Srbin oduševio Amerikance (video)

Srbin impresivnim "slalomom" ostavio amere u neverici! Auuu, kakav potez - i NBA liga se oglasila zbog Nikole Topića! (video)

VIDEO Impresivni Topić oduševio sve, o jednom potezu se posebno priča

