Iznenada dobio poziv za reprezentaciju Srbije, pa se oglasio: „Bio sam već, ali mi je sada posebno drago“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Oliver Mijušković
Iznenada dobio poziv za reprezentaciju Srbije, pa se oglasio: „Bio sam već, ali mi je sada posebno drago“

Lazar Ranđelović, fudbaler Vojvodine, dobio je poziv u reprezentaciju Srbije pred mečeve sa Albanijom i Andorom, u okviru kvalifikacija za Mundijal, koji je na programu naredne godine.

To je za Ranđelovića velika čast i privilegija, a zahvalan je na tome što je prepoznat marljiv trud i rad, a kako sam kaže ovo je samo podstrek da se u istom ritmu nastavi. Reprezentacija Srbije u oktobarskom prozoru najpre dočekuje Albaniju, 11. oktobra od 20.45 u Leskovcu, a potom i tri dana kasnije u istom terminu gostuje Andori. „Čast i privilegija je biti u reprezentaciji Srbije i dobiti poziv selektora. Veoma sam srećan što ću biti sa najboljim srpskim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Piksi ga vratio u reprezentaciju, A fudbaler obećao: Daću sve od sebe da opravdam poziv!

Piksi ga vratio u reprezentaciju, A fudbaler obećao: Daću sve od sebe da opravdam poziv!

Hot sport pre 50 minuta
„Saša je duša tima“ – Silva tuguje zbog povrede Srbina

„Saša je duša tima“ – Silva tuguje zbog povrede Srbina

Sputnik pre 25 minuta
Ranđelović o Piksijevom pozivu: Čast je biti u timu Srbije

Ranđelović o Piksijevom pozivu: Čast je biti u timu Srbije

Sport klub pre 10 minuta
Ranđelović: Čast je biti u reprezentaciji

Ranđelović: Čast je biti u reprezentaciji

Sportski žurnal pre 1 sat
Piksi će nasamo pričati sa dvojicom igrača pred meč Srbija – Albanija, evo od koga očekuje mnogo

Piksi će nasamo pričati sa dvojicom igrača pred meč Srbija – Albanija, evo od koga očekuje mnogo

Nova pre 1 sat
Piksijev džoker za Albaniju nema dilemu: Daću sve od sebe da pomognem

Piksijev džoker za Albaniju nema dilemu: Daću sve od sebe da pomognem

Danas pre 2 sata
Karata za meč Srbije i Albanije nema u prodaji, na tribinama samo „provereni“

Karata za meč Srbije i Albanije nema u prodaji, na tribinama samo „provereni“

Južne vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLeskovacMundijalVojvodinaAlbanija

Sport, najnovije vesti »

Kanavaro ide na Mundijal: Italijan prvi put na selektorskoj funkciji

Kanavaro ide na Mundijal: Italijan prvi put na selektorskoj funkciji

Danas pre 4 minuta
Jovan Milosavljević potpisao ugovor sa Malmeom

Jovan Milosavljević potpisao ugovor sa Malmeom

RTS pre 0 minuta
Da li je ovo kraj? Juventus pronašao zamenu za Dušana Vlahovića - vreme je da se pakuju koferi i leti iz Torina!

Da li je ovo kraj? Juventus pronašao zamenu za Dušana Vlahovića - vreme je da se pakuju koferi i leti iz Torina!

Kurir pre 0 minuta
Partizan protiv Krke otvara sezonu – crno-beli veliki favoriti

Partizan protiv Krke otvara sezonu – crno-beli veliki favoriti

Nova pre 4 minuta
Najbolji strelac reprezentacije kasni jer su mu ukrali pasoš

Najbolji strelac reprezentacije kasni jer su mu ukrali pasoš

Sportski žurnal pre 5 minuta