Iznenada dobio poziv za reprezentaciju Srbije, pa se oglasio: „Bio sam već, ali mi je sada posebno drago“

Lazar Ranđelović, fudbaler Vojvodine, dobio je poziv u reprezentaciju Srbije pred mečeve sa Albanijom i Andorom, u okviru kvalifikacija za Mundijal, koji je na programu naredne godine.

To je za Ranđelovića velika čast i privilegija, a zahvalan je na tome što je prepoznat marljiv trud i rad, a kako sam kaže ovo je samo podstrek da se u istom ritmu nastavi. Reprezentacija Srbije u oktobarskom prozoru najpre dočekuje Albaniju, 11. oktobra od 20.45 u Leskovcu, a potom i tri dana kasnije u istom terminu gostuje Andori. „Čast i privilegija je biti u reprezentaciji Srbije i dobiti poziv selektora. Veoma sam srećan što ću biti sa najboljim srpskim