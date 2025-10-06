Šta to Piksi zna, što mi ne znamo? Zašto je dodatno smanjen kapacitet za meč sa Albanijom?

Nova pre 20 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Šta to Piksi zna, što mi ne znamo? Zašto je dodatno smanjen kapacitet za meč sa Albanijom?

Reprezentacija Srbije u subotu igra verovatno i odlučujući meč u borbi za drugo mesto i plasman u baraž protiv Albanije od 20.45.

Iako je meč od presudnog značaja, neće se igrati na najvećem stadionu u Srbiji u Beogradu već u Leskovcu na stadionu „Dubočica“ kapaciteta 8.136 mesta. Taj kapacitet će pritom biti dodatno smanjen za 20 odsto zbog kazne izrečene našem savetu što znači da je kapacitet sa tim smanjenjem 6.608 mesta. Ipak, izgleda da će navijača na stadionu biti još manje. Selektor Srbije, dao je i zanimljiv odgovor da li žali što neče dočekati Albaniju pred 6.500 ljudi u Leskovcu,
