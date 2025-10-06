Srpski košarkaš Nikola Topić postigao 10 poena u pobedi Oklahome protiv Šarlota

ČARLSTON - Košarkaši Oklahome pobedili su jutros u Čarlstonu ekipu Šarlota rezultatom 135:114 u predsezonskom meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Eron Vigins sa 23 poena, ddok je Kris Jangblud dodao 20. Srpski košarkaš Nikola Topić bio je starter u ekipi Oklahome, a na terenu je proveo nešto više od 31 minut. On je za to vreme zabeležio 10 poena, sedam asistencija, četiri skoka, jednu ukradenu loptu uz tri izgubljene lopte.U timu Šarlota najbolji je bio Kon Knupel sa 18 poena. Košarkaši Golden Stejta savladali su jutros u San Francisku ekipu Los Anđeles Lejkersa