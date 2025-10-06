Srpski košarkaš Nikola Topić postigao 10 poena u pobedi Oklahome protiv Šarlota

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srpski košarkaš Nikola Topić postigao 10 poena u pobedi Oklahome protiv Šarlota

ČARLSTON - Košarkaši Oklahome pobedili su jutros u Čarlstonu ekipu Šarlota rezultatom 135:114 u predsezonskom meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Eron Vigins sa 23 poena, ddok je Kris Jangblud dodao 20. Srpski košarkaš Nikola Topić bio je starter u ekipi Oklahome, a na terenu je proveo nešto više od 31 minut. On je za to vreme zabeležio 10 poena, sedam asistencija, četiri skoka, jednu ukradenu loptu uz tri izgubljene lopte.U timu Šarlota najbolji je bio Kon Knupel sa 18 poena. Košarkaši Golden Stejta savladali su jutros u San Francisku ekipu Los Anđeles Lejkersa
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Raspoložerni Topić postigao 10 poena protiv Šarlota (video)

Raspoložerni Topić postigao 10 poena protiv Šarlota (video)

Sportski žurnal pre 18 minuta
Topić odličan u prvom meču šampiona VIDEO

Topić odličan u prvom meču šampiona VIDEO

B92 pre 28 minuta
Topić oduševio NBA: "Sa kraja na kraj" VIDEO

Topić oduševio NBA: "Sa kraja na kraj" VIDEO

B92 pre 23 minuta
Topić dvocifren kao starter u pobedi Oklahome

Topić dvocifren kao starter u pobedi Oklahome

RTS pre 53 minuta
Nikola Topić zapažen u pobedi Oklahome protiv Šarlota: Srbinu prija uloga startera

Nikola Topić zapažen u pobedi Oklahome protiv Šarlota: Srbinu prija uloga startera

Euronews pre 58 minuta
Nikola Topić može i od koša do koša, Srbin oduševio protiv Hornetsa!

Nikola Topić može i od koša do koša, Srbin oduševio protiv Hornetsa!

Sportske.net pre 1 sat
Nikola Topić dvocifren na svom debiju, Amerikancima jasno o kakvom potencijalu je reč: Nba liga upoznala Srbina uz dvocifreni…

Nikola Topić dvocifren na svom debiju, Amerikancima jasno o kakvom potencijalu je reč: Nba liga upoznala Srbina uz dvocifreni učinak!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesNikola Topić

Sport, najnovije vesti »

Olga Danilović napredovala do 42. mesta na WTA listi, Arina Sabalenka ubedljivo prva

Olga Danilović napredovala do 42. mesta na WTA listi, Arina Sabalenka ubedljivo prva

RTV pre 3 minuta
Di maria je i dalje veliki majstor fudbala: Rosario sa njim ne može da izgubi, sada je pao i River!

Di maria je i dalje veliki majstor fudbala: Rosario sa njim ne može da izgubi, sada je pao i River!

Hot sport pre 28 minuta
Piksi U partizanovim bebama vidi temelj preporoda reprezentacije: Naknadno pozvano još jedno dete kluba!

Piksi U partizanovim bebama vidi temelj preporoda reprezentacije: Naknadno pozvano još jedno dete kluba!

Hot sport pre 28 minuta
Nema odlaska bez 15.000.000 evra: Crno-beli odlučili da ubace klauzulu u Trifunovićev ugovor!

Nema odlaska bez 15.000.000 evra: Crno-beli odlučili da ubace klauzulu u Trifunovićev ugovor!

Hot sport pre 13 minuta
Milošević strelac na poslednjih sedam od osam utakmica: To je kvalitet

Milošević strelac na poslednjih sedam od osam utakmica: To je kvalitet

Sportski žurnal pre 18 minuta