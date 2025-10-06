Poznato kada će Novak u borbu za četvrtfinale Šangaja

Sport klub pre 47 minuta  |  Autor: Nikola Paripovic
Poznato kada će Novak u borbu za četvrtfinale Šangaja

Novak Đoković teškom mukom je savladao Janika Hanfmana i plasirao se u četvrto kolo Mastersa u Šangaju, a sada je poznato i kada će ponovo na teren.

Najboljem teniseru svih vremena rival će biti Đaime Munar, španski igrač koji mnogo trči i ne igra najlepši tenis, ali je velika „radilica“. Novaku će ovo biti još jedan izazovan meč i zbog vremenskih (ne)prilika u Šangaju. Vlažnost vazduha je velika, pa je Munar potencijalno vrlo neugodan rival. Đoković će na teren sa Munarom u utorak od 12.30, dakle, isti termin kao i duel sa Hanfmanom. Srpski teniser je u prvom kolu savladao Marina Čilića, potom u tri seta
