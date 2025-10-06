Ranđelović o Piksijevom pozivu: Čast je biti u timu Srbije

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Katarina Kostić
Ranđelović o Piksijevom pozivu: Čast je biti u timu Srbije

Fudbaler Vojvodine Lazar Ranđelović rekao je da je velika čast biti u reprezentaciji Srbije i istakao da je ovo samo podstrek da nastavi sa dobrim igrama.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković odlučio je danas da u nacionalni tim pozove Ranđelovića za mečeve protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za SP 2026. „Čast i privilegija je biti u reprezentaciji Srbije i dobiti poziv selektora. Veoma sam srećan što ću biti sa najboljim srpskim fudbalerima i sportistima. Bio sam već jednom deo reprezentacije, ali sigurno da mi je i sada posebno drago što sam sa A timom“, rekao je Ranđelović. Ofanzivac je
