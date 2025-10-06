(VIDEO) Poslušajte ovacije: Vratio se Jago, zvezdašima drago!

Jago Dos Santos (neočekivano) je dobio drugu šansu u Crvenoj Zvezdi, i zaigrao protiv Zadra u duelu prvog kola ABA lige.

Crveno-beli nisu računali na Brazilca na početku sezone iako je i dalje ugovorom bio vezan za tim. Međutim povrede igrača u bekovskoj liniji (Ajzea Kenan, Devonte Grejem) uticale su da se Jago aktivira iz „ilegale“. U trenutku kada je ušao na teren protiv Zadra dobio je ovacije navijača, a čuli su se i povici „Ajmo, Jago“. U Zvezdu je došao 2023. nakon sjajne sezone u nemačkom Ulmu. Tokom leta blistao je na Američkom Kupu gde je predvodio Brazil do titule i osvojio