Kakav obrt! Piksi povukao šokantan potez pred Albaniju

Večernje novosti pre 28 minuta
Kakav obrt! Piksi povukao šokantan potez pred Albaniju

BLIŽI se meč Srbije i Albanije u Leskovcu, koji je na programu 11. oktobra u 20.45.

FOTO: M. Vukadinović Selektor Dragan Stojković je na spisak dodao još dva imena, usled kadrovskih problema koji su se javili prethodnih dana. Nema još zvanične potvrde, ali teško da ćemo videti Sašu Lukića na predstojećem okupljanju, pa je Piksi bio primoran da pozove nova lica. Kako prenosi Mozzart sport, pozivi su stigli Vanji Dragojeviću, kapitenu Partizana, i Lazaru Ranđeloviću, ofanzivcu Vojvodine. Vezista crno-belih je prvo bio pozvan u mladu reprezentaciju
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Piksi U partizanovim bebama vidi temelj preporoda reprezentacije: Naknadno pozvano još jedno dete kluba!

Piksi U partizanovim bebama vidi temelj preporoda reprezentacije: Naknadno pozvano još jedno dete kluba!

Hot sport pre 28 minuta
Uživo, konferencija Dragana Stojkovića: Selektor Srbije o spisku i meču protiv Albanije

Uživo, konferencija Dragana Stojkovića: Selektor Srbije o spisku i meču protiv Albanije

Mondo pre 13 minuta
Najvažniji korak ka baražu

Najvažniji korak ka baražu

Sportski žurnal pre 8 minuta
UŽIVO Piksi se obraća Srbiji pred Albaniju

UŽIVO Piksi se obraća Srbiji pred Albaniju

B92 pre 3 minuta
Piksi u minut do 12 dodao još jedno ime na spisak protiv Albanije: Kapiten Partizana prvi put među Orlovima!

Piksi u minut do 12 dodao još jedno ime na spisak protiv Albanije: Kapiten Partizana prvi put među Orlovima!

Telegraf pre 8 minuta
Još jedno iznenađenje na Piksijevom spisku: Jutros stigao novi poziv u FK Partizan

Još jedno iznenađenje na Piksijevom spisku: Jutros stigao novi poziv u FK Partizan

Mondo pre 1 sat
Piksi u poslednjem trenutku pozvao fudbalera Partizana za meč sa Albanijom

Piksi u poslednjem trenutku pozvao fudbalera Partizana za meč sa Albanijom

Nova pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićPartizanLeskovacVojvodinaAlbanijaDragan Stojković Piksifudbalska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Olga Danilović napredovala do 42. mesta na WTA listi, Arina Sabalenka ubedljivo prva

Olga Danilović napredovala do 42. mesta na WTA listi, Arina Sabalenka ubedljivo prva

RTV pre 3 minuta
Nema odlaska bez 15.000.000 evra: Crno-beli odlučili da ubace klauzulu u Trifunovićev ugovor!

Nema odlaska bez 15.000.000 evra: Crno-beli odlučili da ubace klauzulu u Trifunovićev ugovor!

Hot sport pre 13 minuta
Piksi U partizanovim bebama vidi temelj preporoda reprezentacije: Naknadno pozvano još jedno dete kluba!

Piksi U partizanovim bebama vidi temelj preporoda reprezentacije: Naknadno pozvano još jedno dete kluba!

Hot sport pre 28 minuta
Di maria je i dalje veliki majstor fudbala: Rosario sa njim ne može da izgubi, sada je pao i River!

Di maria je i dalje veliki majstor fudbala: Rosario sa njim ne može da izgubi, sada je pao i River!

Hot sport pre 28 minuta
Milošević strelac na poslednjih sedam od osam utakmica: To je kvalitet

Milošević strelac na poslednjih sedam od osam utakmica: To je kvalitet

Sportski žurnal pre 18 minuta