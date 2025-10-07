Đoković usred Šangaja saznao rivale na drugom turniru, evo ko mu stoji na putu do titule u Atini

Novak Đoković je odavno najavio da će igrati turnir u Atini ove godine (ATP serija 250), a u utorak je saznao i rivale na tom takmičenju.

Ove godine gledaćemo prvo izdanje turnira u Atini, igraće se na tvrdoj podlozi u zatvorenom, a dvorana ima kapacitet od 20.000 mesta. Turnir u Atini je zapravo u kalendaru zamenio turnir u Beogradu, koji nije uspeo da zaživi na duže staze. Igraće se od 1. do 8. novembra. Glavni favorit je Novak Đoković, a kao njegovi glavni rivali izdvajaju se Karen Hačanov, Jakub Menšik, Jirži Lehečka i Stefanos Cicipas, koji bi trebalo da ima najveću podršku navijača u Grčkoj.