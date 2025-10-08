Spartak premijerno u Evropi - Le Man prvi rival u Fibinoj Ligi šampiona

RTV pre 21 minuta  |  RTS
SUBOTICA - Duelom sa francuskom ekipom Le Mana na svom parketu, košarkaši subotičkog Spartaka večeras od 20.00 časova započinju premijerno učešće u Fibinoj Ligi šampiona.

Jubilarna deseta sezona Lige šampiona počela je u utorak, a večeras će prvu utakmicu odigrati i košarkaši Spartaka, jedinog predstavnika Srbije u najkvalitetnijem Fibinom klupskom takmičenju. Iz godine u godinu sve jaču konkurenciju pojačali su berlinska Alba, pridošlica iz takmičenja pod kapom Evrolige, i Trapani šarks sa Sicilije, trenutno jedan od najmoćnijih italijanskih klubova. Vicešampion Srbije žrebom je smešten u grupu H sa Gran Kanarijom iz Španije,
