Poznato kad se Đoković bori za polufinale Šangaja

Novak Đoković pretplatio se na isti termin od početka mastersa u Šangaju, a tradicija se ne menja ni pred četvrtfinale u četvrtak.

Đoković će na teren ne pre 12.30 po srednjoevropskom vremenu, a protivnik mu je 44. teniser sveta Zizu Bergs. Belgijanac igra sezonu karijere i već sada je obezbedio proboj u top 40, najbolji rang karijere. „Mnogo mi znači ovaj uspeh“, istakao je Bergs posle posle pobede protiv Gabrijela Dijaloa, 35. tenisera sveta iz Kanade, sa 3:6, 7:5, 7:6 (10-8). Đoković se dosad nikada nije sastajao sa momkom koji je ime dobio po nadimku Zinedina Zidana. Posle trijumfa nad