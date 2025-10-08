Poznato kad se Đoković bori za polufinale Šangaja

Sport klub pre 45 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Poznato kad se Đoković bori za polufinale Šangaja

Novak Đoković pretplatio se na isti termin od početka mastersa u Šangaju, a tradicija se ne menja ni pred četvrtfinale u četvrtak.

Đoković će na teren ne pre 12.30 po srednjoevropskom vremenu, a protivnik mu je 44. teniser sveta Zizu Bergs. Belgijanac igra sezonu karijere i već sada je obezbedio proboj u top 40, najbolji rang karijere. „Mnogo mi znači ovaj uspeh“, istakao je Bergs posle posle pobede protiv Gabrijela Dijaloa, 35. tenisera sveta iz Kanade, sa 3:6, 7:5, 7:6 (10-8). Đoković se dosad nikada nije sastajao sa momkom koji je ime dobio po nadimku Zinedina Zidana. Posle trijumfa nad
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Poznat termin četvrtfinala između Đokovića i Bergsa

Poznat termin četvrtfinala između Đokovića i Bergsa

RTV pre 20 minuta
Đoković od 12.30 protiv Bergsa za polufinale Šangaja

Đoković od 12.30 protiv Bergsa za polufinale Šangaja

RTS pre 1 sat
Nova meta i sličan termin – poznato kad Đoković kreće po polufinale

Nova meta i sličan termin – poznato kad Đoković kreće po polufinale

Sputnik pre 2 sata
Poznato je kad Đoković igra sutra u četvrtfinalu

Poznato je kad Đoković igra sutra u četvrtfinalu

Sportski žurnal pre 2 sata
Poznat termin meča Novak Đoković – Zizu Bergs na mastersu u Šangaju

Poznat termin meča Novak Đoković – Zizu Bergs na mastersu u Šangaju

Danas pre 1 sat
Još jedno veliko iznenađenje u Šangaju: Đokoviću sve lakši put do pehara!

Još jedno veliko iznenađenje u Šangaju: Đokoviću sve lakši put do pehara!

Telegraf pre 2 sata
Glavni termin rezervisan za najvećeg: Evo kada Novak napada polufinale Šangaja!

Glavni termin rezervisan za najvećeg: Evo kada Novak napada polufinale Šangaja!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićKanadaŠangaj

Sport, najnovije vesti »

„Završio sam sa ovim sportom“: Teniser razočaran posle eliminacije u Šangaju

„Završio sam sa ovim sportom“: Teniser razočaran posle eliminacije u Šangaju

Danas pre 5 minuta
Poznat termin četvrtfinala između Đokovića i Bergsa

Poznat termin četvrtfinala između Đokovića i Bergsa

RTV pre 20 minuta
Aleks de Minor u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

Aleks de Minor u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

RTS pre 20 minuta
Golmani koji briljiraju - Milošević prvi, Lijeskić odmah iza!

Golmani koji briljiraju - Milošević prvi, Lijeskić odmah iza!

Sportske.net pre 4 minuta
FOTO Jelena Dokić raskinula sa dečkom? Javila se i brutalno isprozivala čuveni sajt

FOTO Jelena Dokić raskinula sa dečkom? Javila se i brutalno isprozivala čuveni sajt

Nova pre 4 minuta