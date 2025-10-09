Evroliga kaznila Partizan zbog incidenata na tribinama

Disciplinska komisija Evrolige saopštila je da je kaznila košarkaški klub Partizan zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Armanija iz Milana.

U saopštenju se navodi da je beogradski klub kažnjen sa 13.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren na osnovu člana 29.2.g) Disciplinskog kodeksa Evrolige. Crno-beli su inače na tom meču slavili protiv Armanija sa 80:78 u drugom kolu Evrolige. Partizan će u četvrtak od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati Efes u trećem kolu elitnog takmičenja.