Evroliga kaznila Partizan zbog incidenata na tribinama

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Disciplinska komisija Evrolige saopštila je da je kaznila košarkaški klub Partizan zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Armanija iz Milana.

U saopštenju se navodi da je beogradski klub kažnjen sa 13.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren na osnovu člana 29.2.g) Disciplinskog kodeksa Evrolige. Crno-beli su inače na tom meču slavili protiv Armanija sa 80:78 u drugom kolu Evrolige. Partizan će u četvrtak od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati Efes u trećem kolu elitnog takmičenja.
