Otpušten Veljko Paunović

Šef stručnogb štaba FK Ovijedo Veljko Paunović je dobio otkaz.

Srpskom treneru vesti su saopštene posle samo osam utakmica u sezoni 2025/26 tokom kojih su plavi zabeležili dve pobede i šest poraza. Poslednja utakmica Paunovića na klupi kluba za koji je nastupao i kao igrač bio duel sa Levanteom kod kuće u kojem su kod kuće izgubili sa 2:0. Zajedno sa Paunovićem, klub napušta i kompletan stručni štab. U zvaničnom saopštenju, Real Ovijedo se zahvalio srpskom stručnjaku i njegovom timu na „profesionalizmu, posvećenosti i