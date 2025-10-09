Partizan posle nove drame do pobede nad Efesom

Euronews pre 59 minuta  |  Autor: Euronews
Partizan posle nove drame do pobede nad Efesom

Košarkaši Partizana ostvarili su drugu pobedu zaredom u Evroligi i to posle nove drame: Crno-beli su slavili protiv Efesa sa 93:87 U veoma uzbudljivom meču, crno-beli su stigli do važnog trijumfa, koji će mnogo značiti izabranicima Željka Obradovića u nastavku meča.

Crno-beli su od starta delovali razigrano, a u prvom poluvremenu su dominirali zahvaljujući energiji u odbrani i doprinosu više raspoloženih igrača – posebno Osetkovskog, Džonsa, Brauna i Bonge. Na odmor su otišli sa vođstvom 55:43. U trećoj četvrtini Efes se vratio u igru, predvođen raspoloženim Kordinijeom (24 poena, bez promašaja iz igre), dok su Larkin i Osmani održavali ritam turskog tima. Partizan je ipak zadržao prednost pred poslednjih deset minuta – 67:65.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kokoškov: ''Bilo je i nekih mojih grešaka...''

Kokoškov: ''Bilo je i nekih mojih grešaka...''

Sportske.net pre 44 minuta
Braun nakon pobede: Ekipa je radila za mene, „hranila“ me je loptama!

Braun nakon pobede: Ekipa je radila za mene, „hranila“ me je loptama!

Hot sport pre 45 minuta
Tajrik Džons nakon pobede: Ovo je naš teren, ne može da se osvoji tek tako!

Tajrik Džons nakon pobede: Ovo je naš teren, ne može da se osvoji tek tako!

Hot sport pre 54 minuta
Kokoškov o plaćanju cene i alimpijeviću: Trener Efesa iskren nakon poraza!

Kokoškov o plaćanju cene i alimpijeviću: Trener Efesa iskren nakon poraza!

Hot sport pre 19 minuta
Karlik žali što Partizan nije zgazio Efes: "Ostali su nam dužni, ja to ne zaboravljam"

Karlik žali što Partizan nije zgazio Efes: "Ostali su nam dužni, ja to ne zaboravljam"

Mondo pre 4 minuta
Obradović: Tražimo isključivo visoke igrače

Obradović: Tražimo isključivo visoke igrače

Sportski žurnal pre 4 minuta
Anketa - grobari, šta vi mislite? Koji igrač Partizana je pružio najbolju partiju protiv Efesa?

Anketa - grobari, šta vi mislite? Koji igrač Partizana je pružio najbolju partiju protiv Efesa?

Kurir pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićEvroligaAnadolu Efeskk partizan

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Danas pre 10 minuta
Pogledajte kako je Partizan srušio Efes u vulkanu “Arene” (VIDEO)

Pogledajte kako je Partizan srušio Efes u vulkanu “Arene” (VIDEO)

Danas pre 1 sat
(VIDEO): Kakva blamaža Crne Gore na debiju Mirka Vučinića i oproštaj od Svetskog prvenstva

(VIDEO): Kakva blamaža Crne Gore na debiju Mirka Vučinića i oproštaj od Svetskog prvenstva

Danas pre 35 minuta
Čuveni trener kandidat za selektora SAD

Čuveni trener kandidat za selektora SAD

Danas pre 1 sat
Petković odveo Alžir na Svetsko prvenstvo

Petković odveo Alžir na Svetsko prvenstvo

Danas pre 1 sat