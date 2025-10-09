Partizan posle nove drame do pobede nad Efesom

Košarkaši Partizana ostvarili su drugu pobedu zaredom u Evroligi i to posle nove drame: Crno-beli su slavili protiv Efesa sa 93:87 U veoma uzbudljivom meču, crno-beli su stigli do važnog trijumfa, koji će mnogo značiti izabranicima Željka Obradovića u nastavku meča.

Crno-beli su od starta delovali razigrano, a u prvom poluvremenu su dominirali zahvaljujući energiji u odbrani i doprinosu više raspoloženih igrača – posebno Osetkovskog, Džonsa, Brauna i Bonge. Na odmor su otišli sa vođstvom 55:43. U trećoj četvrtini Efes se vratio u igru, predvođen raspoloženim Kordinijeom (24 poena, bez promašaja iz igre), dok su Larkin i Osmani održavali ritam turskog tima. Partizan je ipak zadržao prednost pred poslednjih deset minuta – 67:65.