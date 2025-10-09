UEFA kaznila Frajburg, Bazel, Štutgart i Omoniju

UEFA kaznila Frajburg, Bazel, Štutgart i Omoniju

Frajburg kažnjen zbog toga što su navijači palili baklje

Disciplinska, kontrolna i etička komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) saopštila je da je novčano kaznila Frajburg sa 20.000 evra zbog incidenata navijača nemačkog kluba na utakmici prvog kola Lige Evrope protiv Bazela (2:1), koja je odigrana 24. septembra. U saopštenju UEFA se navodi da je Frajburg kažnjen zbog toga što su navijači palili baklje. Takođe, Frajburg je dobio dvogodišnju uslovnu zabranu zatvaranja dela tribina na narednom meču kao domaćin u
