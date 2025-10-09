Partizan izdržao nalet Efesa, nova pobeda crno-belih u "Areni"

Košarkaši Partizana pobedili su Anadolu Efes sa 93:87 u meču trećeg kola Evrolige odigranom u "Beogradskoj areni".

Kao i na duelu sa Olimpijom Milano i Krkom, Partizan je pokazao boljku na kojoj mora da se radi, a vezana je za nagle padove igre i dopuštanje rivalu da se vrati iz dvocifrenog zaostatka u drugom poluvremenu. Partizan je imao briljantne intervale u prve dve deonice, neslavne momente u trećoj deonici i ponovni uzlet u završnom periodu. Crno-beli su slavili uprkos užasnom šutu za tri (5/22). Jeste se primilo 87 poena, ali je protivnik izgubio 14 lopti, od čega su