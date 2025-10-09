Tiha partija Jovića u porazu Majamija (VIDEO)

MAJAMI - Košarkaši San Antonija pobedili su ekipu Majamija rezultatom 112:107 (33:33, 28:24, 25:23, 26:27) u NBA predsezoni.

Pripremni meč u Majamiju pripao je Sparsima, koji su upisali trijumf iako su u drugom poluvremenu prokockali 13 poena prednosti. Majami je u finišu meča poništio dvocifren zaostatak, pa čak i preuzeo vođstvo, ali samo nakratko. Od trenutka kada je na semaforu pisalo 107:103 Sparsi su napravili seriju 9:0, dok Majami tokom poslednja tri i po minuta nije mogao da pronađe put do koša. Najbolji u pobedničkom timu bio je Keldon Džonson sa 19 poena i šest uhvaćenih