Stigla Evroligina kazna za Partizan

Sportske.net pre 11 minuta  |  Sportske.net
Stigla Evroligina kazna za Partizan

Partizan danas dočekuje Efes u okviru trećeg kola Evrolige.

I prošlu utakmicu protiv Olimpije, koju su dobili, crno-beli su igrali kod kuće. Zbog neprikladnog ponašanja navijača, stigla je i kazna Evrolige. Disciplinska komisija sankcionisala je zbog incidenata tokom susreta sa Olimpijom iz Milana, novčanom sumom od 13.000 evra. Juče se na otvorenom treningu i trener tima Željko Obradović, obratio navijačima i pozvao ih da zajednički reše sve nesuglasice ukoliko postoje. Partizan dočekuje Efes u 20.30 časova u Beogradskoj
