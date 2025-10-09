Uživo: Partizan – Efes 39:27, sjajan start crno-belih (video)

Sportski žurnal pre 0 minuta
Uživo: Partizan – Efes 39:27, sjajan start crno-belih (video)

Crno-beli ugostili Pivare u trećem kolu Evrolige

PARTIZAN – EFES 39:27 (31:24) Beograd – Dvorana: Beogradska arena: Gledalaca: -. Sudije: Perez, Racis, Balak. PARTIZAN: K. Džons, Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons. EFES: Larkin, Bobua, Hazer, Lojd, Vajler-Beb, Papajanis, Kordinije, Šmits, Doužer, Svider, Osmani, Džons. Košarkaši Partizana ugostili su u Beogradskoj areni ekipu Efesa u trećem kolu Evrolige. U sastavu crno-belih biće Mika Murinen
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Partizan - anadolu Efes: Crno-beli na krilima "grobara" vode u paklu Arenu!

Partizan - anadolu Efes: Crno-beli na krilima "grobara" vode u paklu Arenu!

Kurir pre 4 minuta
Prenos, Partizan - EFES: Kakav meč u Areni

Prenos, Partizan - EFES: Kakav meč u Areni

Večernje novosti pre 4 minuta
UŽIVO Dobar start Partizana - dominira Tajrik

UŽIVO Dobar start Partizana - dominira Tajrik

B92 pre 29 minuta
Ovo se ne viđa često: Grobari pozdravili protivničkog trenera u Evroligi, radi se o bivšem selektoru Srbije!

Ovo se ne viđa često: Grobari pozdravili protivničkog trenera u Evroligi, radi se o bivšem selektoru Srbije!

Telegraf pre 34 minuta
"Crna strana belog grada": Spektakularna koreografija Grobara na meču s Efesom

"Crna strana belog grada": Spektakularna koreografija Grobara na meču s Efesom

Telegraf pre 29 minuta
Partizan u lovu na Larkina i Lojda: U Beograd stiže Efes, sa jednom od najboljih bekovskih linija

Partizan u lovu na Larkina i Lojda: U Beograd stiže Efes, sa jednom od najboljih bekovskih linija

Nova pre 3 sata
Ovo su poslednje kvote pred meč Partizan - Efes: Bukmejkeri promenili mišljenje na dan meča u Areni

Ovo su poslednje kvote pred meč Partizan - Efes: Bukmejkeri promenili mišljenje na dan meča u Areni

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBeogradska ArenaVašingtonEvroligaPivaraPartizan Efes

Sport, najnovije vesti »

FK Crvena zvezda osudila uvrede na račun Milke Forcan: “ Poštovanje ličnosti i dostojanstva je osnovni civilizacijski princip“…

FK Crvena zvezda osudila uvrede na račun Milke Forcan: “ Poštovanje ličnosti i dostojanstva je osnovni civilizacijski princip“

Danas pre 39 minuta
Crvena zvezda objavila ko će voditi tim u meču sa Fenerbahčeom

Crvena zvezda objavila ko će voditi tim u meču sa Fenerbahčeom

Danas pre 2 sata
“Dejan Anđus nije dobrodošao na naše utakmice”: KK Partizan stao u zaštitu Milke Forcan

“Dejan Anđus nije dobrodošao na naše utakmice”: KK Partizan stao u zaštitu Milke Forcan

Danas pre 2 sata
UŽIVO: Partizan vodi, Efes nema rešenje za Tajrika i Sterlinga

UŽIVO: Partizan vodi, Efes nema rešenje za Tajrika i Sterlinga

Sport klub pre 4 minuta
Srbija u teoriji najbolji proizvođač talenata: U praksi mladi igrači u deficitu optimalnih sredina!

Srbija u teoriji najbolji proizvođač talenata: U praksi mladi igrači u deficitu optimalnih sredina!

Hot sport pre 0 minuta