Uživo: Partizan – Efes 39:27, sjajan start crno-belih (video)
Sportski žurnal pre 0 minuta
Crno-beli ugostili Pivare u trećem kolu Evrolige
PARTIZAN – EFES 39:27 (31:24) Beograd – Dvorana: Beogradska arena: Gledalaca: -. Sudije: Perez, Racis, Balak. PARTIZAN: K. Džons, Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons. EFES: Larkin, Bobua, Hazer, Lojd, Vajler-Beb, Papajanis, Kordinije, Šmits, Doužer, Svider, Osmani, Džons. Košarkaši Partizana ugostili su u Beogradskoj areni ekipu Efesa u trećem kolu Evrolige. U sastavu crno-belih biće Mika Murinen