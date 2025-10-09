Uživo: Partizan – Efes 89:85, drama u Areni (foto, video)
Sportski žurnal pre 1 minut
Crno-beli ugostili Pivare u trećem kolu Evrolige
PARTIZAN – EFES 89:85 (31:24, 24:19, 16:26) Beograd – Dvorana: Beogradska arena: Gledalaca: -. Sudije: Perez, Racis, Balak. PARTIZAN: K. Džons, Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons. EFES: Larkin, Bobua, Hazer, Lojd, Vajler-Beb, Papajanis, Kordinije, Šmits, Doužer, Svider, Osmani, Džons. Košarkaši Partizana ugostili su u Beogradskoj areni ekipu Efesa u trećem kolu Evrolige. U sastavu crno-belih biće