Albanac ponizio na Srbiju: „Ovo je njihov najslabiji tim u istoriji!“

Hot sport pre 20 minuta
Nadamo se da će ga „orlovi“ demantovati Sokolj Kušta, nekadašnji fudbaler Fljamurtarija koji je 1987. godine postigao čuveni gol Partizanu u Kupu UEFA, ocenio je da je današnja reprezentacija Srbije najslabija u istoriji i najavio da će Albanija imati prednost zbog psihološkog pritiska na domaće igrače u sutrašnjem meču u Leskovcu.

Kušta, koji redovno gostuje na albanskim televizijama, rekao je da srpski tim sada ima prosečan kvalitet u poređenju sa prethodnim generacijama: – Srbija ima svoje probleme. Po mom mišljenju, ovo je najslabiji tim Srbije u istoriji reprezentativnog fudbala. Uvek su imali sjajan tim, sa sjajnim igračima, bilo u Jugoslaviji ili kasnije u Srbiji. Sada imaju sasvim prosečan tim, rekao bih najslabiji ikada – izjavio je Kušta za albanski „SOT“. Bivši napadač ocenio je da
Ključne reči

FudbalPartizanUEFALeskovacJugoslavijaAlbanijaKup UEFA

