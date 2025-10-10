Evo šta Albanci pišu pred meč sa Srbijom! Analiza Piksijevih reči na današnjoj konferenciji: Ne mogu nas ni sa čim iznenaditi?!…

Prvo mesto na tabeli kvalifikacione grupe K drži Engleska sa 15 bodova, Albanija ima osam, a Srbija sedam sa odigranom utakmicom manje.

Letonija je četvrta sa četiri, dok je Andora poslednja bez bodova. Plasman na Mundijal obezbediće samo najbolja reprezentacija iz grupe, dok će drugoplasirana selekcija igrati u baražu. Više o pripremama i formi unutar naše reprezentacije, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorio je Aleksandar Radonić, novinar sportske redakcije Kurira. - Upravo je naš selektor završio konferenciju u Leskovcu i malo mi sebi dajemo za pravo da omalovažavamo Piksija, ali ja