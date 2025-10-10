Dok je selektor Albanije govorio u Srbiji, svi su gledali u prelepu damu pored njega FOTO

Nova pre 20 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Dok je selektor Albanije govorio u Srbiji, svi su gledali u prelepu damu pored njega FOTO

Na konferenciji za medije selektora fudbalske reprezentacije Albanije, Silvinja, jedna dama je posebno privukla pažnju.

U pitanju je Lenida Halilaj koja je bila prevodilac na toj konferenciji. Bila obučena u odelo i pomagala selektoru da se sporazume sa novinarima. Po struci je psiholog i predaje na Univerzitetu u Albaniji. Često je aktivna na društvenim mrežama gde deli svoje fotografije. Fudbaleri Srbije dočekuju Albaniju u Leskovcu u subotu od 20.45 u kvalifikacijama za Mundijal koji će se održati 2026. godine. A post shared by Lenida Halilaj (@lenidahalilaj) A post shared by
Ključne reči

FudbalLeskovacMundijalAlbanija

