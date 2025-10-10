Krunićeva i Danilina u polufinalu turnira u Vuhanu

RTS pre 2 sata
Krunićeva i Danilina u polufinalu turnira u Vuhanu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale VTA turnira u Vuhanu u dubl konkurenciji, pošto su u četvrtfinalu pobedile Kanađanku Bjanku Andresku i Jue Juan iz Kine rezultatom 2:0, po setovima 6:4, 7:6 (7:1) za sat i 27 minuta igre.

Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv Laure Zigmund i Fani Stolar. U prvom setu protiv Andresku i Juan srpsko-kazahstanski dubl napravio je dva brejka, od kojih su protivnice jedan vratile, ali nije bilo dovoljno da ne izgube i set. Drugi set je bio dosta neizvesniji, a posle razmenjena po dva brejka, stiglo se do 6:6. Tamo su mnogo bolje bile Krunićeva i Danilina i slavile sa 7:1 u taj-brejku. U drugom polufinalu sastaće se Tereza Mihalikova/Olivija
