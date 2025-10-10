Mitrović: Dobro se osećam, vratio sam se u ritam (video)
Sportski žurnal pre 20 minuta
Aleksandar se dugo mučio sa povredom, ali je konačno potpuno spreman
Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović rekao je pred meč protiv Albanije da Orlovi u Leskovcu imaju sve pozitivne rezultate i da se nada da će se taj niz nastaviti i sutra. Mitrović se dugo mučio sa povredom, ali je konačno potpuno spreman. - Dobro se osećam posle te povrede koja me je mučila, odigrao sam od tada pet, šest mečeva, vratio sam se u ritam, došli su golovi i asistencije i dobra igra. Vratio sam se, dobro se osećam, nadam se da ću sutra da