Mitrović: Dobro se osećam, vratio sam se u ritam (video)

Aleksandar se dugo mučio sa povredom, ali je konačno potpuno spreman

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović rekao je pred meč protiv Albanije da Orlovi u Leskovcu imaju sve pozitivne rezultate i da se nada da će se taj niz nastaviti i sutra. Mitrović se dugo mučio sa povredom, ali je konačno potpuno spreman. - Dobro se osećam posle te povrede koja me je mučila, odigrao sam od tada pet, šest mečeva, vratio sam se u ritam, došli su golovi i asistencije i dobra igra. Vratio sam se, dobro se osećam, nadam se da ću sutra da