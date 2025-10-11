Preporođena Zvezda sa Tomovićem na klupi pobedila šampiona Evrope

Košarkaši Crvene zvezde su savladali Fenerbahče u gostima sa 86:81 (25:17, 18:13, 13:18, 30:33) u meču trećeg kola Evrolige.

Crvena zvezda je sjajno otvorila meč. Vrlo brzo je bilo 10:2 za izabranike Tomislava Tomovića, a to je lagano održavano i do kraja četvrtine koja je završena rezultatom 25;17. Crveno-beli su fenomenalno odigrali i drugu deonicu koju je završena trojkom Tarika Biberovića, ali i pored toga bilo je pred veliki odmor plus 13 za Beograđane (30:43). Treća deonica je donela igru prepunu nervoze i grešaka, ali ono što je bilo bitno za Crvenu zvezdu lepa razlika je