Navijači Partizana napadnuti u Splitu: Ukazana im lekarska pomoć

Dnevnik pre 1 sat
Navijači Partizana napadnuti su u Splitu nakon utakmice u kojoj su crno-beli savladali splitski tim u ABA ligi 86:81.

Hrvatski mediji javljaju da su trojica navijača Partizana fizički napadnuta ispred jednog restorana. Pomenuti navijači nisu prijavili policiji svoj dolazak, otuda nisu imali obezbeđenje, što, naravno, ne abolira napadače za nasilničko ponašanje prema gostima iz Srbije. Dvojica navijača su zatražila lekarsku pomoć posle napada. – Naime, navodno se ispred restorana Duje dogodio incident u kojem su napadnuta tri navijača Partizana, a koji dolazak nisu prijavili
Ključne reči

PartizanSplitABA liga

