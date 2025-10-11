Split - Partizan: Drama! Crno-beli ispustili 16 poena viška

Od najnovijeg Hronološki Partizan ima sigurnu prednost, crno-beli stižu i do 16 poena prednosti.

Murinen je u 35. minutu pogodio za 61:77. Kakav pad Partizana! Neverovatno! Split pravi seriju 14:0 i stiže na 75:77 dva i po minuta pre kraja. Velika drama u finišu, Bonga je promašio dva bacanja, a Split ispustio nekoliko napada pri rezultatu 79:82 da stigne crno-bele. Sjajno zakucavanje Murinena, potom trojka Vašingtona, plus još dva poena, i crno-beli su na maksimalnih plus osam - 39:47 u 23. minutu. Nova trojka Vašingtona, njegova četvrta i 20. poen za prvu