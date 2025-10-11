Bitka u Leskovcu veća od fudbala – Vera u Mitrogola, Piksijeva borba za opstanak i pokušaj režima da uguši pobunu

Predstojeća utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Srbije i Albanije daleko prevazilazi okvire običnog sportskog nadmetanja.

Ona predstavlja političku žarišnu tačku, egzistencijalni test za selektora Dragana Stojkovića Piksija, i, moždda i prelonu tačku za budućnost reprezentativnog fudbala. Piksijeva pozicija na klupi reprezentacije postala je izuzetno ranjiva fijaska i neubedljivih partija u visokoprofilnim susretima, kakav je bio duel protiv Engleske. Sada je pred njim svojevrsni ultimatum: osvajanje drugog mesta u kvalifikacionoj grupi nije predmet pregovora; to je minimalni cilj