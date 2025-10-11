Saša Obradović zvanično na klupi Crvene zvezde

Košarkaški stručnjak Saša Obradović novi je glavni trener Crvene zvezde saopštio je klub sa Malog Kalemegdana.

Obradović na klupi crveno-belih menja Janisa Sferopulosa, koji je bio glavni trener ekipe od 2023. godine. Loš završetak prethodne i loš start ove sezone primorali su upravu da raskine saradnju sa grčkim stručnjakom i potraži novo rešenje. Saša Obradović u klub dolazi sa ambicijama da stabilizuje ekipu koja pored toga što je u lošoj formi oslabljena je i velikim brojem povreda. Poznat je po insistiranju na dobroj odbrani i brzoj košarci sa insistiranjem na igri sa