Saša Obradović zvanično na klupi Crvene zvezde
RTS pre 12 minuta
Košarkaški stručnjak Saša Obradović novi je glavni trener Crvene zvezde saopštio je klub sa Malog Kalemegdana.
Obradović na klupi crveno-belih menja Janisa Sferopulosa, koji je bio glavni trener ekipe od 2023. godine. Loš završetak prethodne i loš start ove sezone primorali su upravu da raskine saradnju sa grčkim stručnjakom i potraži novo rešenje. Saša Obradović u klub dolazi sa ambicijama da stabilizuje ekipu koja pored toga što je u lošoj formi oslabljena je i velikim brojem povreda. Poznat je po insistiranju na dobroj odbrani i brzoj košarci sa insistiranjem na igri sa