Mbape napustio reprezentaciju Francuske

Kapiten francuske fudbalske reprezentacije Kilijan Mbape povukao se iz sastava za kvalifikacioni meč za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Islanda zbog povrede.

Francuska je u petak pobedila Azerbejdžan 3:0 u meču grupe D kvalifikacija za SP 2026, a Mbape je povredio zglob u 83. minutu zbog čega je izašao iz igre. „Po povratku reprezentacije u Klerfonten, Mbape je razgovarao sa selektorom Didijeom Dešanom. Kilijan neće moći da igra protiv Islanda. Dešan je potvrdio njegovo povlačenje. Mbape se vratio u svoj klub i neće biti zamenjen u sastavu“, navedeno je u saopštenju Fudbalskog saveza ove zemlje. Utakmica između Islanda