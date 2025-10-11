Saša Obradović ponovo u Zvezdi, a kako je bilo prvi put?

Povratak Saše Obradovića na klupu Crvene zvezde, i to posle sjajne utakmice i pobede u Istanbulu nad prvakom Evrope Fenerbačeom, vratio je osmehe na lica zvezdaša.

Nada da će crveno-beli imati dobru sezonu, i pored toga što je katastrofalno započeta, ponovo je prisutna, a od svog miljenika još iz igračkih dana zvezdaši očekuju mnogo. Saša Obradović je dobio drugu šansu na klupi svog voljenog tima, a kako je bilo u prvom mandatu verovatno je i on želeo da zaborav jer se sve neslavno završilo i pre Nove godine 2021. Došao je Obradović u Zvezdu na leto 2020. godine i nije uspeo da se snađe u specifičnim okolnostima izazvanim