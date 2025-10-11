Đere protiv Ševčenka, Međedović sa Nakašimom u prvom kolu turnira u Almatiju

ATP turnir u Almatiju se igra od 13. do 19. oktobra za nagradni fond od 1.055.255 dolara

Srpski teniser Laslo Đere igraće protiv Aleksandra Ševčenka iz Kazahstana u prvom kolu ATP turnira u Almatiju, odlučeno je danas žrebom. Đere je 82. teniser sveta, dok se Ševčenko nalazi na 89. mestu ATP liste. Srpski i kazahstanski teniser se do sada nisu sastajali. Na turniru će učestvovati još jedan srpski teniser Hamad Međedović, koji će se u prvom kolu sastati sa Amerikancem Brendonom Nakašimom. Nakašima je 32. igrač na ATP listi, dok je Međedović 65. teniser
