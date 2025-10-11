Noć odluke za Srbiju – Albanija mora da padne u Leskovcu

Fudbaleri Srbije u subotu od 20.45 igraju najvažniju utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Albanije u Leskovcu.

Već posle žreba bilo je jasno svim ostalim reprezentacija u grupi K da će pored Engleske teško izboriti prvo mesto pa se tako automatski nametnula borba za drugo mesto koje vodi u baraž. Srbija i Albanija glavni su konkurenti za tu poziciju i zbog toga njihov drugi međusobni duel u kvalifikacijama može da bude i presudan. Trenutna situacija je takva da je Albanija na drugom mestu sa jednim bodom više od Srbije, međutim oni imaju i jednu utakmicu više pa tako