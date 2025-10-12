(VIDEO) Veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u grupi u kojoj je Srbija

Danas pre 18 minuta  |  Beta
(VIDEO) Veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u grupi u kojoj je Srbija

Fudbalska reprezentacija Letonije odigrala je u Rigi nerešeno protiv selekcije Andore 2:2 u svojoj šestoj utakmici u Grupi K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Prednost Andori doneo je Moizes San Nikolas golom u 33. minutu, a izjednačenje Letoniji Dmitrijs Zelenkovs pogotkom u 41. minutu. Vođstvo Letoniji doneo je Vladislavs Gutkovskis golom iz penala u 55. minutu, a izjednačenje Andori Ian Oliveira pogotkom u 78. minutu. Gol koji je postigao Gutkovskis u 62. minutu je nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije poništen zbog ofsajda. Letonija se nalazi na četvrtoj poziciji na tabeli Grupe K sa pet bodova, dok Andora,
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Sastav Srbije za Albaniju: Piksi sa dva debitanta u startnih 11 u Leskovcu

Sastav Srbije za Albaniju: Piksi sa dva debitanta u startnih 11 u Leskovcu

Danas pre 18 minuta
Vjetrović: Igrači izgubljeni, atmosfera na stadionu kao da je prijateljski meč

Vjetrović: Igrači izgubljeni, atmosfera na stadionu kao da je prijateljski meč

RTS pre 18 minuta
Stojković posle poraza od Albanije: Ponudio sam ostavku, neću putovati u Andoru

Stojković posle poraza od Albanije: Ponudio sam ostavku, neću putovati u Andoru

Sputnik pre 18 minuta
Debakl očajne Srbije protiv Albanije, daleko su Mundijal i Amerika

Debakl očajne Srbije protiv Albanije, daleko su Mundijal i Amerika

Danas pre 18 minuta
Piksi ne putuje u Andoru, Đorović na klupi Srbije?

Piksi ne putuje u Andoru, Đorović na klupi Srbije?

Danas pre 38 minuta
Veljko Paunović novi selektor Srbije! Posle debakla dolazi da spasi reprezentaciju

Veljko Paunović novi selektor Srbije! Posle debakla dolazi da spasi reprezentaciju

Mondo pre 18 minuta
„Nova“: Uhapšen Italijan sa majicom UČK uoči meča Srbija – Albanija

„Nova“: Uhapšen Italijan sa majicom UČK uoči meča Srbija – Albanija

Danas pre 18 minuta

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoLetonija

Sport, najnovije vesti »

Sastav Srbije za Albaniju: Piksi sa dva debitanta u startnih 11 u Leskovcu

Sastav Srbije za Albaniju: Piksi sa dva debitanta u startnih 11 u Leskovcu

Danas pre 18 minuta
(VIDEO) Veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u grupi u kojoj je Srbija

(VIDEO) Veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u grupi u kojoj je Srbija

Danas pre 18 minuta
Piksiju se nije svidelo jedno "glupo pitanje", a onda rekao: "Kače mi se nadimci..."

Piksiju se nije svidelo jedno "glupo pitanje", a onda rekao: "Kače mi se nadimci..."

Sportske.net pre 47 minuta
Već imamo novog selektora?!

Već imamo novog selektora?!

Sportske.net pre 43 minuta
Obradović i Moneke "čiste račune", dogovoren sastanak "oči u oči"!

Obradović i Moneke "čiste račune", dogovoren sastanak "oči u oči"!

Sportske.net pre 47 minuta