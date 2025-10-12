(VIDEO) Veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u grupi u kojoj je Srbija

Fudbalska reprezentacija Letonije odigrala je u Rigi nerešeno protiv selekcije Andore 2:2 u svojoj šestoj utakmici u Grupi K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Prednost Andori doneo je Moizes San Nikolas golom u 33. minutu, a izjednačenje Letoniji Dmitrijs Zelenkovs pogotkom u 41. minutu. Vođstvo Letoniji doneo je Vladislavs Gutkovskis golom iz penala u 55. minutu, a izjednačenje Andori Ian Oliveira pogotkom u 78. minutu. Gol koji je postigao Gutkovskis u 62. minutu je nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije poništen zbog ofsajda. Letonija se nalazi na četvrtoj poziciji na tabeli Grupe K sa pet bodova, dok Andora,