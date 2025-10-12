Ronaldo promašio penal: Pobede Italije, Španije, Portugala i Turske u kvalifikacijama za SP

Kurir pre 25 minuta
Fudbalska reprezentacija Italije pobedila je u Talinu Estoniju 3:1, u utakmici Grupe I u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Italija je povela u četvrtom minutu Mojzea Kina, a prednost je udvostručio Mateo Retegi u 38. minutu. On je osam minuta pre toga promašio jedanaesterac. Treći gol postigao je Frančesko Espozito u 74. minutu, a dva minuta kasnije gol za Estoniju postigao je Rauno Sapinen. Italija je odigrala pet utakmica i ima 12 bodova na drugom mestu na tabeli, šest manje od Norveške koja ima utakmicu više. Izrael je treći sa devet bodova, Estonija ima tri boda, a Moldavija je uz
