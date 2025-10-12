Poraz Srbije od Albanije, ostavka Stojkovića i reakcije u regionu nakon utakmice u kvalifikacijama za SP 2026

Naslovi.ai pre 41 minuta
Poraz Srbije od Albanije, ostavka Stojkovića i reakcije u regionu nakon utakmice u kvalifikacijama za SP 2026

Srbija je poražena od Albanije 0:1, selektor Stojković podneo ostavku, a navijačke tenzije i provokacije nastavljene u regionu.

U ključnom kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026. godine, Srbija je poražena od Albanije rezultatom 0:1 u Leskovcu, što je znatno umanjilo šanse "orlova" za plasman na Mundijal. Jedini gol postigao je Rej Manaj u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, uz kontroverznu proslavu koja je izazvala reakcije. Danas Južne vesti Radio 021

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je nakon utakmice ponudio ostavku, koju je Fudbalski savez Srbije prihvatio. On neće putovati sa ekipom na naredni meč protiv Andore, a za privremenog trenera imenovan je Zoran Mirković, selektor mlade reprezentacije. Telegraf Mondo Nova Sportske.net Euronews

Poraz je izazvao oštre reakcije u javnosti i među igračima, uključujući i kapitena Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, koji su izrazili razočaranje. Takođe, bilo je kritika na račun selektora i sistema u srpskom fudbalu. Danas Večernje novosti Večernje novosti

Albanski fudbalski savez i selektor Silvinjo istakli su značaj pobede i približavanje baražu, dok su navijači Albanije proslavili trijumf na ulicama Tirane i u svlačionici. B92 Sport klub Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je poraz i stanje u reprezentaciji, ističući da Srbija nema bolje fudbalere od onih koji su igrali i da su okolnosti, kao što su zvižduci blokadera ispred hotela, uticale na rezultat. Nova

Albanski reprezentativac Elseid Hisaj opisao je atmosferu na utakmici kao neobičnu i mirnu, navodeći da se nije osećao kao da je na gostovanju, što je iznenadilo i njegove saigrače. Mondo

Stručni analitičar Luka Jevtović ukazao je na niz defanzivnih propusta u pripremi prekida, ističući odgovornost stručnog štaba reprezentacije za gol Reja Manaja, što je bio ključni trenutak utakmice. Mondo

Nakon ostavke Stojkovića, Fudbalski savez Srbije prihvatio je njegovu odluku i najavio da će u utakmici protiv Andore selekciju voditi Zoran Mirković, selektor mlade reprezentacije, dok su u timu najavljene promene sa pozivom mladih igrača poput Luke Lijeskića, Vuka Draškića i Mihajla Cvetkovića. Kurir Euronews

Nakon utakmice u Beču, grupa albanskih navijača provocirala je Srbe povicima "OVK" i bacanjem petardi, što je sprečila policija. Vesti online

Povezane vesti »

Provokacija: Manaj dao gol Srbiji u Leskovcu, pa dobio mural u Kosovskoj Mitrovici! (foto)

Provokacija: Manaj dao gol Srbiji u Leskovcu, pa dobio mural u Kosovskoj Mitrovici! (foto)

Hot sport pre 55 minuta
Albanski navijači povicima “OVK” provocirali Srbe u Beču

Albanski navijači povicima “OVK” provocirali Srbe u Beču

Vesti online pre 46 minuta
FSS potvrdio ko će voditi Srbiju protiv Andore

FSS potvrdio ko će voditi Srbiju protiv Andore

Nova pre 35 minuta
Vučić kuka zbog sramote protiv Albanije, a Piksija ne spominje: „Skupilo se 200 zgubidana i zviždalo im ispred hotela“

Vučić kuka zbog sramote protiv Albanije, a Piksija ne spominje: „Skupilo se 200 zgubidana i zviždalo im ispred hotela“

Nova pre 35 minuta
Neočekivane promene U taboru Orlova posle odlaska Piksija! Naknadno pozvana dva golmana i napadač!

Neočekivane promene U taboru Orlova posle odlaska Piksija! Naknadno pozvana dva golmana i napadač!

Kurir pre 1 sat
Ima nade za Srbiju

Ima nade za Srbiju

B92 pre 25 minuta
Dragan Stojković Piksi dao ostavku! Veljko Paunović novi selektor?

Dragan Stojković Piksi dao ostavku! Veljko Paunović novi selektor?

Hello pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalSvetsko prvenstvoKosovoLeskovacMundijalFudbalski savezFSSFudbalski savez SrbijeAlbanijaDragan Stojković Piksi

Sport, najnovije vesti »

Najveće tenisko čudo u istoriji mastersa: Vašero posle preokreta pobedio rođaka za titulu u Šangaju

Najveće tenisko čudo u istoriji mastersa: Vašero posle preokreta pobedio rođaka za titulu u Šangaju

Danas pre 10 minuta
Za Vučića je „200-300 zgubidana u Nišu“ krivo za poraz Srbije od Albanije

Za Vučića je „200-300 zgubidana u Nišu“ krivo za poraz Srbije od Albanije

Južne vesti pre 10 minuta
Nema kraja problemima za Zvezdu - Karter u bolnici zbog respiratornih komplikacija

Nema kraja problemima za Zvezdu - Karter u bolnici zbog respiratornih komplikacija

RTV pre 5 minuta
Studenti odgovorili Vučiću: Jeste, mi smo krivi što si zbog svog ega izmestio utakmicu

Studenti odgovorili Vučiću: Jeste, mi smo krivi što si zbog svog ega izmestio utakmicu

Jugmedia pre 10 minuta
Košarkaš Crvene zvezde u bolnici – novi problem sa Sašu Obradovića

Košarkaš Crvene zvezde u bolnici – novi problem sa Sašu Obradovića

Sputnik pre 0 minuta