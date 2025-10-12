Poraz Srbije od Albanije, ostavka Stojkovića i teoretske šanse za Mundijal u kvalifikacijama za SP 2026

Poraz Srbije od Albanije, ostavka Stojkovića i teoretske šanse za Mundijal u kvalifikacijama za SP 2026

Srbija je poražena od Albanije 0:1, selektor Stojković podneo ostavku, a reprezentacija se suočava sa teoretskim šansama za plasman na Mundijal.

U ključnom kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026. godine, Srbija je poražena od Albanije rezultatom 0:1 u Leskovcu, što je znatno umanjilo šanse "orlova" za plasman na Mundijal. Jedini gol postigao je Rej Manaj u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, uz kontroverznu proslavu koja je izazvala reakcije. Danas Južne vesti Radio 021

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je nakon utakmice ponudio ostavku, koju je Fudbalski savez Srbije prihvatio. On neće putovati sa ekipom na naredni meč protiv Andore, a za privremenog trenera imenovan je Zoran Mirković, selektor mlade reprezentacije. Telegraf Mondo Nova Sportske.net Euronews

Poraz je izazvao oštre reakcije u javnosti i među igračima, uključujući i kapitena Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, koji su izrazili razočaranje. Takođe, bilo je kritika na račun selektora i sistema u srpskom fudbalu. Danas Večernje novosti Večernje novosti

Albanski fudbalski savez i selektor Silvinjo istakli su značaj pobede i približavanje baražu, dok su navijači Albanije proslavili trijumf na ulicama Tirane i u svlačionici. B92 Sport klub Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je poraz i stanje u reprezentaciji, ističući da Srbija nema bolje fudbalere od onih koji su igrali i da su okolnosti, kao što su zvižduci blokadera ispred hotela, uticale na rezultat. Nova

Albanski reprezentativac Elseid Hisaj opisao je atmosferu na utakmici kao neobičnu i mirnu, navodeći da se nije osećao kao da je na gostovanju, što je iznenadilo i njegove saigrače. Mondo

Stručni analitičar Luka Jevtović ukazao je na niz defanzivnih propusta u pripremi prekida, ističući odgovornost stručnog štaba reprezentacije za gol Reja Manaja, što je bio ključni trenutak utakmice. Mondo

Nakon ostavke Stojkovića, Fudbalski savez Srbije prihvatio je njegovu odluku i najavio da će u utakmici protiv Andore selekciju voditi Zoran Mirković, selektor mlade reprezentacije, dok su u timu najavljene promene sa pozivom mladih igrača poput Luke Lijeskića, Vuka Draškića i Mihajla Cvetkovića. Kurir Euronews

Poraz Srbije od Albanije označio je kraj mandata Dragana Stojkovića Piksija na mestu selektora, ostavljajući reprezentaciju u teškoj situaciji sa minimalnim šansama za plasman na Svetsko prvenstvo, što je izazvalo široku zabrinutost i kritike u javnosti. Telegraf

