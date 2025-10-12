Mega nadigrala Bosnu, Morava plitka za Dubai, Murić srušio Zadar

Košarkaši Mege pobedili su Bosnu na svom parketu sa 106:88, dok je Dubai slavio protiv Borca u Čačku sa 77:53.

Mega se brzo oporavila od ubedljivog poraza od Cedevita Olimpije na startu ABA lige, dok je Dubaio stigao do druge pobede. U prvoj rundi je slavio protiv Splita. Mega je protiv Bosne, koja je nedavno izborila plasman u grupnu fazu FIBA Evrokupa, imala problema u prvom poluvremenu – 56:53, ali je u nastavku uspela da nametne igre sa mnogo tranzicije, što je uz agresivno i čvrstu odbranu bilo dovoljno da stigne do ubedljive pobede – 106:88. Najefikasniji u sastavu