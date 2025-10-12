Memfis Depaj – najbolji strelac i asistent u istoriji Holandije

Sport klub pre 48 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Imala je reprezentacija Holandije velike asove, gigante poput Johana Krojfa, Marka van Bastena, Ruda Gulita...

Ali istoriju piše Memfis Depaj. Tridesetdvogodišnji napadač Korintijansa je u pobedi „lala“ protiv selekcije Finske 4:0 upisao dve asistencije i izbio na prvo mesto večne liste državnog tima sa 35 uspešnih dodavanja. Iskusni fudbaler je do večeras lidersku poziciju delio sa Veslijem Snajderom. Depaj je asistirao kod prvog i drugog pogotka svog tima, a odlično izdanje krunisao je golom iz penala u 38. minutu. Nekadašnji fudbaler PSV, Mančester junajteda, Liona,
