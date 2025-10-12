Koliko je Veljko blizu reprezentacije?

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Koliko je Veljko blizu reprezentacije?

Jasno je kao dan ko će voditi reprezentaciju Srbije protiv Andore, biće to Goran Đorović, dosadašnji pomoćnik Dragana Stojkovića koji je sinoć podneo ostavku na mesto selektora posle četiri i po godine.

To je sinoć istakao i dosadašnji selektor lično, a negde posle ponoći se pojavila informacija da će reprezentaciju preuzeti - Veljko Paunović. No, ako pitate " Sport klub", informacija nije u potpunosti tačna, makar ne još uvek. Postoji veliki broj onih u Fudbalskom savezu Srbije koji žele Veljka na klupi reprezentacije, a navodno konkretni pregovori tek slede i još uvek nije završena priča oko njegovog angažmana. Paunović je nedavno dobio otkaz u Ovijedu, možda mu
