Poznato ko će na klupu Srbije Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

SRBIJA je doživela krah u meču protiv Albanije. Nakon sramotnog poraza 1:0 u Leskovcu Dragan Stojković Piksi podneo je ostavku na mesto selektora naše zemlje. Poznato je i ko će protiv Andore voditi "orlove".

FOTO: M. Vukadinović Tim će odabrati i predvoditi Pisijevi pomoćnici Goran Đorović i Bratislav Živković. - Već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče. Nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali... To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena