Poznato ko će na klupu Srbije Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

Večernje novosti pre 7 minuta
Poznato ko će na klupu Srbije Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

SRBIJA je doživela krah u meču protiv Albanije. Nakon sramotnog poraza 1:0 u Leskovcu Dragan Stojković Piksi podneo je ostavku na mesto selektora naše zemlje. Poznato je i ko će protiv Andore voditi "orlove".

FOTO: M. Vukadinović Tim će odabrati i predvoditi Pisijevi pomoćnici Goran Đorović i Bratislav Živković. - Već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče. Nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali... To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Prvak sveta dolazi na klupu Srbije: Prvi ozbiljan selektor posle Muslina, Orlovi napokon imaju temelj za napredak!

Prvak sveta dolazi na klupu Srbije: Prvi ozbiljan selektor posle Muslina, Orlovi napokon imaju temelj za napredak!

Hot sport pre 16 minuta
U praksi katastrofa, a u teoriji – još gore!

U praksi katastrofa, a u teoriji – još gore!

Sputnik pre 27 minuta
Pevali o Jašariju i pokazivali "orla": Skandalozna proslava Albanaca u Leskovcu, pogledajte

Pevali o Jašariju i pokazivali "orla": Skandalozna proslava Albanaca u Leskovcu, pogledajte

Mondo pre 11 minuta
Šta posle Albanije? Srbiji je potrebno čudo

Šta posle Albanije? Srbiji je potrebno čudo

B92 pre 17 minuta
Srušio Srbiju u Leskovcu, pokazivao "albanskog orla", a sad se javio sramnom porukom: "Preleti Srbiju..."

Srušio Srbiju u Leskovcu, pokazivao "albanskog orla", a sad se javio sramnom porukom: "Preleti Srbiju..."

Telegraf pre 21 minuta
Ronaldo promašio penal: Pobede Italije, Španije, Portugala i Turske u kvalifikacijama za SP

Ronaldo promašio penal: Pobede Italije, Španije, Portugala i Turske u kvalifikacijama za SP

Kurir pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hrvatska - Gibraltar u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hrvatska - Gibraltar u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalLeskovacAlbanijaDragan Stojković Piksifudbalska reprezentacija srbijeBratislava

Sport, najnovije vesti »

Ritual poniženja - A onda su došli po fudbal...

Ritual poniženja - A onda su došli po fudbal...

Sportske.net pre 12 minuta
Srpski sport u nezadrživoj metamorfozi: Osećaj ide u prošlost, analitika preuzima sve!

Srpski sport u nezadrživoj metamorfozi: Osećaj ide u prošlost, analitika preuzima sve!

Hot sport pre 2 minuta
Prvak sveta dolazi na klupu Srbije: Prvi ozbiljan selektor posle Muslina, Orlovi napokon imaju temelj za napredak!

Prvak sveta dolazi na klupu Srbije: Prvi ozbiljan selektor posle Muslina, Orlovi napokon imaju temelj za napredak!

Hot sport pre 16 minuta
Kraj: Dragan Stojković nije više selektor Srbije!

Kraj: Dragan Stojković nije više selektor Srbije!

Vesti online pre 12 minuta
Tanjgino „unuče” i Titovi blizanci: Nije isto!

Tanjgino „unuče” i Titovi blizanci: Nije isto!

Sportski žurnal pre 17 minuta