Mitar Bošnjaković pred duel Sa realom: „Uvek su nezgodni!“

Važan meč za četu Željka Obradovića! Partizan je otputovao u Španiju, gde ih u okviru duplog kola Evrolige očekuje duel sa Real Madridom.

Uoči tog meča, Mitar Bošnjaković je rekao: „Real je uvek nezgodna ekipa iako nisu dobro počeli sezonu. Real je zeznut i defanzivno i ofanzivno. Treba čuvati Tavaresa, Kampaca… Sa svih polja strašna ekipa, pogotovu mislim da je njima mentalni adut da nas pobede“ – rekao je Mitar. Iako ima manju minutažu, njega to ne remeti. „Dešavalo se da u četvrtoj četvrtini sediš, budeš spreman, ništa se ne desi. Ali kada se desi osećaj je fantastičan. Sve vreme treba da budeš