VIDEO Magična asistencija Jokića protiv Klipersa, ovo deluje baš lako kad Nikola izvodi

Nikola Jokić već u predsezoni najavljuje još jednu sjajnu godinu u NBA ligi, a ponovo smo videli jednu neverovatnu asistenciju.

Denver je pobedio Los Anđeles Kliperse sa 102:94, a srpski centar je na terenu proveo 22 minuta i za to vreme upisao 12 poena, devet skokova i šest asistencija. Jednu od njih možemo označiti kao magičnu, pošto je Jokić već u prvoj deonici oduševio sve. Bez gledanja je snažno „zavrnuo“ loptu ka Eronu Gordonu, koji je stajao na drugoj strani u uglu, ali je spremno dočekao pas i pogodio za tri poena. Odbrana Klipersa nije bila spremna za ovakvo dodavanje, a Gordon je