Denver u finišu slomio Kliperse, Bogdanović propustio utakmicu

RTS pre 58 minuta
Košarkaši Denvera pobedili su ekipu Los Anđeles klipersa rezultatom 102:94 (31:32, 28:29, 17:14, 26:19) u NBA predsezoni.

Denver je zabeležio drugu pobedu u pripremnim mečevima pred početak nove NBA sezone. Nakon Toronto reptorsa, Nagetsi su savladali i ekipu Los Anđeles klipersa u Inglvudu. Prilično izjednačena utakmica, tokom koje nijedna ekipa nije imala dvocifrenu prednost, rešena je tek u samom finišu, kada su košarkaši Denvera serijom 9:0 preokrenuli rezultat sa 93:94 na konačnih 102:94. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Aron Gordon sa 18 poena i sedam skokova. Srpski
