Orlovi uspeli da preokrenu! Juventusova veza ponovo radi - sjajan centaršut Kostića, pa golčina Dušana Vlahovića za vođstvo Srbije! Video

Fudbaleri Srbije preokrenuli su i poveli sa 2:1 protiv Andore u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Nakon šoka u 17. minutu, Srbija je izjednačila autogolom defanzivca Andore, a potom i povela preko Dušana Vlahovića. U 54. minutu je Juventusova proradila, tada je Filip Kostić centrirao, a Vlahović glavom pogodio za prednost Orlova. Gol Dušana Vlahovića pogledajte u priloženom video snimku: