(VIDEO) Tomović dobio ovacije od navijača Zvezde u Areni

Pomoćni trener košarkašog kluba Crvena zvezda Tomislav Tomović dobio je ovacije od navijača crveno-belih pred meč sa Žalgirisom.

Tomović je kao vršilac dužnosti u ulozi glavnog trenera predvodio Zvezdu do pobede u utakmici trećeg kola Evrolige. Crveno-beli su tada slavili na gostovanju prvaku Evrope Fenerbahčeu. Usledila je i velika proslava u svlačionici srpskog kluba u Istanbulu, a Tomovića su potom podzradili i navijači u Beogradskoj areni. Zvezda je domaćin Žalgirisu u utakmici četvrtog kola Evrolige, koja počinje od 20 časova. Taj meč pratite i uz blog uživo Sport Kluba. Bonus video:
