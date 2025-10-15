Zoran Mirković nagovestio da neće više voditi A selekciju: „Došao sam ovde kao prva pomoć za ovu utakmicu“

Danas pre 1 sat  |  Beta
Zoran Mirković nagovestio da neće više voditi A selekciju: „Došao sam ovde kao prva pomoć za ovu utakmicu“

Vršilac dužnosti selektora fudbalske reprezentacije Srbije Zoran Mirković izjavio je posle pobede nad Andorom da je naša selekcija ostvarila cilj, ali da je utakmica bila teška. – Ostvarili smo cilj.

Bilo je teško, ali smo to i očekivali zbog okolnosti koje su prethodile ovoj utakmici – izjavio je Mirković za TV Arena sport. Srbija je na gostujućem terenu pobedila Andoru 3:1, u šestom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Imali smo problema sa kartonima, ali je dobro da su uspeli da se sačuvaju Veljković i Pavlović za novembar. Sada smo udahnuli vazduh, imamo mesec dana da se pripremimo i pokušamo da ostvarimo dobar rezultat – dodao je Mirković.
