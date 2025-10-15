Zvezda srušila tradiciju i lidera Evrolige na novom debiju Saše Obradovića

Danas pre 1 minut  |  M. L.
Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu u meču četvrtog kola Evrolige dočekali Žalgiris i slavili sa 88:79 (23:27, 22:12, 12:19, 31:21) na novom debiju Saše Obradovića kao trenera.

Žalgiris je ušao u ovaj susret kao jedina ekipa bez poraza u uvodna tri kola elitnog takmičenja, ali sa šest vezanih pobeda protiv Zvezda Gosti su brzo došli do 16:9, imala Zvezda šanse da preokrene rezultat, ali posle deset minuta je bilo 27:23 za tim iz Viljnusa. Uspelin su crveno-beli da izjednače na startu druge deonice, ali je Žalgiris brzo došao do 37:28. Zaigrali su domaći bolju odbrani i sa serijom 9:0 su stigli do poravnanja. Promašili su Litvanici zatim
