"Ima telo od 5 miliona dolara - sa njim neko mora da porazgovara" Đurović u svom stilu komentarisao igru Zvezdinog pojačanja!

Kurir pre 8 minuta
"Ima telo od 5 miliona dolara - sa njim neko mora da porazgovara" Đurović u svom stilu komentarisao igru Zvezdinog pojačanja!…

Poznati srpski košarkaški trener, Vlade Đurović, analizirao je veliki trijumf Crvene zvezde u četvrtom kolu Evrolige.

Podsetimo, na novom trenerskom debiju Saše Obradovića crveno-beli su pred svojim navijačima savladali ekipu Žalgirisa i tako stigli do drugog trijumfa u elitnom takmičenju ove sezone. Analitičar "Arene sport", Vlada Đurović, nakon meča prokomentarisao je igru crveno-belih. Uz nove žestoke kritike na račun Kodija Milera-Mekintajera iskusni trener izneo je i brojne pohvale. Hvalio je novog trenera Obradovića, sjajnog Nvoru i Motiejunasa, a bio je i pozitivno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kodi: Ovo gradimo već dve godine, sada znamo kako

Kodi: Ovo gradimo već dve godine, sada znamo kako

Sport klub pre 18 minuta
Teodosić sa cigaretom u ruci gleda Zvezdu u Areni, pored njega je bio i Đoković FOTO

Teodosić sa cigaretom u ruci gleda Zvezdu u Areni, pored njega je bio i Đoković FOTO

Nova pre 18 minuta
"Najvažnije je imati trenera koji ti veruje": Nvora blistao u dresu Zvezde, pa poslao poruku jednom čovekku

"Najvažnije je imati trenera koji ti veruje": Nvora blistao u dresu Zvezde, pa poslao poruku jednom čovekku

Mondo pre 33 minuta
Njega niko nije očekivao u kopu Delija! Poznati MMA borac sa prelepom plavušom gledao Žalgiris

Njega niko nije očekivao u kopu Delija! Poznati MMA borac sa prelepom plavušom gledao Žalgiris

Telegraf pre 8 minuta
Ovo je bilo baš surovo! Vlade Đurović ne može da smisli jednog košarkaša Zvezde - opet ga je brutalno isprozivao: Da se ne…

Ovo je bilo baš surovo! Vlade Đurović ne može da smisli jednog košarkaša Zvezde - opet ga je brutalno isprozivao: Da se ne zavaravamo, ne može više ovako!

Kurir pre 1 sat
Pa, kako sa njim!? Vlade Đurović ne može očima da vidi jednog košarkaša Crvene zvezde, opet ga surovo isprozivao

Pa, kako sa njim!? Vlade Đurović ne može očima da vidi jednog košarkaša Crvene zvezde, opet ga surovo isprozivao

Večernje novosti pre 49 minuta
Teodocić sa cigaretom u ruci gledao Zvezdu iz lože Arene

Teodocić sa cigaretom u ruci gledao Zvezdu iz lože Arene

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaSaša ObradovićDolarKk Crvena Zvezdavlade đurović

Sport, najnovije vesti »

Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima

Jokić blizu tripl-dabla u trijumfu Denvera nad Bulsima

RTS pre 44 minuta
Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara, pred Srbijom dva puta do Mundijala!

Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara, pred Srbijom dva puta do Mundijala!

Sportske.net pre 13 minuta
Olga Danilović u četvrtfinalu turnira u Osaki

Olga Danilović u četvrtfinalu turnira u Osaki

RTS pre 9 minuta
Zakucavanje kola u evroligi?! Partizanov bivši igrač košmar za obruče u Minhenu!

Zakucavanje kola u evroligi?! Partizanov bivši igrač košmar za obruče u Minhenu!

Hot sport pre 28 minuta
Jokić i Marej prejaki za bikove: Neslavna partija Vučevića!

Jokić i Marej prejaki za bikove: Neslavna partija Vučevića!

Hot sport pre 43 minuta