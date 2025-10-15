"Ima telo od 5 miliona dolara - sa njim neko mora da porazgovara" Đurović u svom stilu komentarisao igru Zvezdinog pojačanja!…

Poznati srpski košarkaški trener, Vlade Đurović, analizirao je veliki trijumf Crvene zvezde u četvrtom kolu Evrolige.

Podsetimo, na novom trenerskom debiju Saše Obradovića crveno-beli su pred svojim navijačima savladali ekipu Žalgirisa i tako stigli do drugog trijumfa u elitnom takmičenju ove sezone. Analitičar "Arene sport", Vlada Đurović, nakon meča prokomentarisao je igru crveno-belih. Uz nove žestoke kritike na račun Kodija Milera-Mekintajera iskusni trener izneo je i brojne pohvale. Hvalio je novog trenera Obradovića, sjajnog Nvoru i Motiejunasa, a bio je i pozitivno